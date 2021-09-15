В деревне Первое мая сгорели сыновья 84-летней матери

14 сентября в 21-52 в центр оперативного управления Быховского РОЧС поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Первое Мая Быховского района.

По прибытии к месту вызова происходило горение дома и двух хозяйственных строений открытым пламенем, кровля и перекрытие обрушились, создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри могли находиться люди.

Хозяйка М., 84-летняя пенсионерка, проживала с двумя сыновьями. На момент пожара отсутствовала.

Работниками МЧС в комнате под завалами обнаружены обгоревшие трупы сыновей хозяйки в возрасте 51 и 61 год. Мужчины нигде не работали. Поиск погибших был затруднен обрушившимися конструкциями, высокой температурой и плотным задымлением. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, уничтожено 2 сарая.

Причина пожара устанавливается.

Проверку по факту пожара и гибели проводит Быховский районный отдел следственного комитета Республики Беларусь