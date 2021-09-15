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Происшествия

В деревне Первое мая сгорели сыновья 84-летней матери

mchs.gov.by 20 0

В деревне Первое мая сгорели сыновья 84-летней матери

14 сентября в 21-52 в центр оперативного управления Быховского РОЧС поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Первое Мая Быховского района.
По прибытии к месту вызова происходило горение дома и двух хозяйственных строений открытым пламенем, кровля и перекрытие обрушились, создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри могли находиться люди.
Хозяйка М., 84-летняя пенсионерка, проживала с двумя сыновьями. На момент пожара отсутствовала.
Работниками МЧС в комнате под завалами обнаружены обгоревшие трупы сыновей хозяйки в возрасте 51 и 61 год. Мужчины нигде не работали. Поиск погибших был затруднен обрушившимися конструкциями, высокой температурой и плотным задымлением. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, уничтожено 2 сарая.
Причина пожара устанавливается.
Проверку по факту пожара и гибели проводит Быховский районный отдел следственного комитета Республики Беларусь

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