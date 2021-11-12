В деревне Боровая сгорел легковой автомобиль

11 ноября днем бобруйским спасателям поступил звонок о пожаре легкового автомобиля в деревне Боровая Вишневского сельсовета Бобруйского района.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение открытым пламенем легкового автомобиля Land Rover 2004 г.в. Хозяин находился на улице.

Пожар был ликвидирован. Однако огнем автомобиль был уничтожен полностью. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: в случае пожара звоните 101 или 112. Сообщите диспетчеру точный адрес и что конкретно горит (авто, балкон, баня, дом, сарай и т.п.).