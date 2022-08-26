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Общество

В Департаменте охраны проведен сбор с сотрудниками по окончании наставничества

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В Департаменте охраны проведен сбор с сотрудниками по окончании наставничества

В Могилевском областном управлении охраны в целях изучения степени адаптации молодых сотрудников в служебном коллективе и результативности полученных навыков в ходе работы с закрепленным наставником, организован и проведен сбор с сотрудниками по окончании наставничества.

Формирование профессиональных и личных качеств сотрудника органов внутренних дел осуществляется на протяжении всего срока службы. Сотрудник органов внутренних дел, принимая присягу и осуществляя свою дальнейшую профессиональную деятельность, постоянно совершенствуется в своей профессии, вырабатывает и совершенствует свои моральные качества. Однако в ключевые моменты, связанные с первичным поступлением на службу, а также сменой должностных обязанностей, лицу может быть необходима поддержка опытных наставников, которые помогут сотруднику вникнуть в новые должностные обязанности, адаптироваться на новом месте службы.

-Наставник лучше другого знает своего молодого сотрудника, его склонности, способности, интересы. Его совет, какое дело поручить новичку, особенно ценен. Вместе с тем старший товарищ должен помочь молодому человеку в его выполнении, но, конечно, не допуская при этом мелочной опеки, снижающей самостоятельность, инициативу и ответственность подшефного, —  отметил первый заместитель начальника управления охраны подполковник милиции Андрей Михайлович Бондарев.

После подведения итогов сбора и постановки перспективных задач, для сотрудников была организована экскурсия по центру безопасности МЧС Республики Беларусь в городе Могилеве.

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ОИР ОИРиКО Могилевского областного управления

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