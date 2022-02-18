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Референдум 2022

В день референдума на участках для голосования будут дежурить около 5 тыс. работников МЧС

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В день референдума на участках для голосования будут дежурить около 5 тыс. работников МЧС

В день референдума на участках для голосования будут дежурить около 5 тыс. работников МЧС, заявил журналистам начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Новик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего 4800 объектов, на которых размещено 5500 участков для голосования. В день проведения референдума 27 февраля на каждом объекте во время работы участковых комиссий по референдуму будет организовано дежурство работников МЧС. Планируется задействовать около 5000 работников МЧС", - рассказал Сергей Новик.

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