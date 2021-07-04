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Фоторепортажи

В День Независимости в городе прошла республиканская акция “Споем гимн вместе!”

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В День Независимости в городе прошла республиканская акция “Споем гимн вместе!”

Эксклюзивные видео смотрите в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».

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