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Общество

В День матери 3 мальчика и девочка родились в Бобруйске

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В День матери 3 мальчика и девочка родились в Бобруйске

В День матери – 14 октября – в Бобруйском родильном доме на свет появились 4 ребенка. Об этом корреспонденту Bobrlife рассказала Ирина Симоненко, главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйский родильный дом»:

– В День матери – 14 октября – в Бобруйском роддоме на свет появились четверо детей: три мальчика и девочка. Трое малышей – третьи в семье, один – второй. Замечательно, что в нашем городе, в нашей стране с каждым днем все больше и больше мам становятся многодетными, – рассказала Ирина Симоненко, главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйский родильный дом».

Виктор ЧАБАН, фото автора.

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