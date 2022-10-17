В День матери 3 мальчика и девочка родились в Бобруйске
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В День матери – 14 октября – в Бобруйском родильном доме на свет появились 4 ребенка. Об этом корреспонденту Bobrlife рассказала Ирина Симоненко, главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйский родильный дом»:
– В День матери – 14 октября – в Бобруйском роддоме на свет появились четверо детей: три мальчика и девочка. Трое малышей – третьи в семье, один – второй. Замечательно, что в нашем городе, в нашей стране с каждым днем все больше и больше мам становятся многодетными, – рассказала Ирина Симоненко, главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйский родильный дом».
Виктор ЧАБАН, фото автора.
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