В День 20-летия БРСМ союзная молодежь взялась вместе за дело и для участия в акции «Сделаем город краше»

6 сентября Белорусскому республиканскому союзу молодежи исполняется 20 лет. В этот день учащаяся союзная молодежь Бобруйского государственного технологического колледжа совместно с ЖРЭУ Ленинского района приняла участие в республиканском проекте БРСМ «#Вместе за дело!» и городской акции «Сделаем город краше».

Актив первичной организации ОО «БРСМ» колледжа объединился для проведения трудовой акции по благоустройству детской площадки во дворе дома №35 на улице Максима Горького.

Подробнее об этом рассказала Александра Ушакова, учащаяся колледжа:

– Сегодняшний тимбилдинг мне очень нравится. От этого чувствуешь только счастье, радость и позитив. В эти дни мы празднуем юбилей. Молодежная общественная организация работает по разным направлениям, организуя патриотические, развлекательные, творческие, спортивные, познавательные мероприятия. Мы участвуем в общественно-политической жизни не только колледжа, города, но и в целом страны. Мы творим добрые дела на благо нашей Родины. Первичная организация ОО «БРСМ» колледжа поздравляет молодежь всей страны с 20-летием организации и желает креатива, активности, творчества, вдохновения и успехов во всех начинаниях!

Виктор ЧАБАН, фото автора.