В декабре количество осадков на 75% превысило климатическую норму

Больше всего осадков в декабре выпало на территории Могилевской области, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Средняя по Беларуси температура воздуха за декабрь 2022 года составила минус 2,8 градуса, что ниже климатической нормы на 0,3 градуса. По большей части территории страны отмечалась отрицательная аномалия среднемесячной температуры воздуха, изменявшаяся в пределах от минус 0,1 до минус 1,5 градуса, достигнув наибольших значений по северу страны. На юго-западе, юге и юго-востоке аномалия температуры носила положительный характер и изменялась в пределах от 0,1 до 0,9 градуса, наибольшие значения были характерны для юго-востока.

В областном разрезе положительные отклонения температуры воздуха от климатической нормы отмечены в Гомельской (плюс 0,5 градуса) и Могилевской областях (плюс 0,1 градуса), по территории остальных областей - отрицательная аномалия, достигшая наибольшего значения на территории Витебской области (минус 0,9 градуса).

"Очень холодными были первая и вторая декады со средней температурой минус 4,1 и минус 5 градусов соответственно. Третья декада выдалась очень теплой со средней температурой воздуха равной 0,5 градуса. Температура воздуха днем на протяжении месяца в основном составляла минус 10 - плюс 9 градусов. Максимального значения (плюс 9,7 градуса) температура воздуха достигла днем 31 декабря на станции Брест. Температура воздуха ночью на протяжении декабря находилась в основном в пределах минус 16 - плюс 2 градуса. Минимальная температура воздуха отмечена на станции Полесская 19 декабря и составила минус 22 градуса", - рассказали в Белгидромете.

За месяц в среднем по Беларуси выпало 77,3 мм осадков, что составило 175% климатической нормы. Декабрь 2022 года повторил рекорд последнего зимнего месяца 1981 года по сумме осадков за месяц. Осадки по территории страны распространялись неравномерно. Отмечалось увеличение объема выпавших осадков с северо-запада и запада на восток и юго-восток от 115% (Ошмяны) до 256% (Костюковичи) климатической нормы соответственно. По областям больше всего осадков отмечено на территории Могилевской области - в среднем 93,1 мм, или 226% нормы. Меньше всего - на территории Гродненской области - 62,6 мм, или 135% нормы. Осадки выпадали в виде снега, мокрого снега и дождя.

На протяжении всех трех декад месяца отмечалось избыточное увлажнение. Наибольшее количество осадков отмечено во второй декаде - выпало 37,5 мм, или 259% климатической нормы. На станциях Славгород и Костюковичи превышены исторические максимумы сумм осадков за декабрь. По отдельным пунктам наблюдения также превышены исторические суточные максимумы осадков.

"По состоянию на 1 декабря высота снежного покрова составляла от 0,1 см по западу и юго-западу до 27 см в Орше и Мозыре. Далее, вследствие дальнейшего выпадения осадков выше нормы в виде снега, высота снежного покрова возрастала и к концу второй декады она достигла максимума, не характерного для данного времени года, и находилась в пределах от 10 см в Гродно до 45 см в Лынтупах. К концу месяца в результате преобладания дневных положительных температур воздуха и частого выпадения осадков высота снега уменьшилась и составляла от 0,5 см в Щучине до 25 см в Мстиславле, а по западу и юго-западу страны снежный покров отсутствовал вовсе", - подчеркнули в Белгидромете.

На протяжении декабря по всей территории страны в ночные и утренние часы наблюдались туманы, местами - гололеды. В отдельных районах отмечалось усиление скорости ветра с порывами до 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра отмечена на станции Воложин 11 декабря и составила 17 м/с.

По материалам belta.by.