В центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

Утром 7 февраля в столице Турции зафиксированы колебания земной поверхности магнитудой 5,6.

По его данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки зафиксированы в 03.13 по времени UTC (06.13 по минскому).

Эпицентр находился в пяти километрах от района Гёльбаши в Анкаре. Очаг залегал на глубине двух километров.

Ранним утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое привело к гибели 2921 человека и 15 834 раненым. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, где известно о 711 жертвах и 1431 потстрадавших.

Около 13:25 (по минскому времени) произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.

Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.

СБ