В четверг состоится «прямая телефонная линия» по вопросу: «Социальное обслуживание населения»
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24 февраля 2022 года с 14.00. до 16.00 состоится «прямая телефонная линия» по вопросу: «Социальное обслуживание населения».
На интересующие Вас вопросы ответит заместитель директора учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» Николайчик Ольга Михайловна.
Телефон прямой линии: 72-18-91.
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