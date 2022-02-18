В четверг состоится «прямая телефонная линия» по вопросу: «Социальное обслуживание населения»

24 февраля 2022 года с 14.00. до 16.00 состоится «прямая телефонная линия» по вопросу: «Социальное обслуживание населения».

На интересующие Вас вопросы ответит заместитель директора учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» Николайчик Ольга Михайловна.

Телефон прямой линии: 72-18-91.