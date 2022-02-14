В четверг личный приём граждан проведет начальник Могилевского областного управления №700 ОАО «АСБ Беларусбанк» Сосновец Олег Сергеевич
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17 февраля 2022 года с 14:00 до 16:00 в ЦБУ №703 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Бобруйске будет осуществлять личный приём граждан начальник Могилевского областного управления №700 ОАО "АСБ Беларусбанк" Сосновец Олег Сергеевич.
Приём граждан будет осуществляться по адресу: г. Бобруйск, ул. Горького, д.2, приёмная директора ЦБУ ( 2 этаж ). Предварительная запись по телефону 79-00-68.
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