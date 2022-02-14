В четверг бобруйчан выслушают

17 января 2022 года с 09-00 до 11-00 пройдет прямая телефонная линия по вопросам:

представления к награждению Орденом Матери; досрочное использование средств семейного капитала; льготы, права и гарантии, меры государственной поддержки многодетных семей (начальник управления Назарова Елена Викторовна , тел 76-58-5З);

, тел 76-58-5З); назначение и выплата пособий по уходу за инвалидами 1 группы и лицами, достигшими 80-летнего возраста; добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии в соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 27.09.2021 №367; (заместитель начальника управления Долгая Елена Михайловна , тел. 72-05-12);

, тел. 72-05-12); предоставление государственной адресной социальной помощи, назначение и выплата пособий семьям, воспитывающим детей (начальник службы назначения и выплаты пособий, социально-бытового обеспечения Кураленя Ирина Викторовна , тел. 71-77-З9);

, тел. 71-77-З9); пенсионное обеспечение граждан в Республике Беларусь (начальник назначения и выплаты пенсий Громыко Ирина Олеговна, заместитель начальника службы назначения и выплаты пенсий Сыман Валентина Ивановна, тел. 76-58-51).