Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

В четверг бобруйчан выслушают

58 0

В четверг бобруйчан выслушают

17 января 2022 года с 09-00 до 11-00 пройдет прямая телефонная линия по вопросам:

  • представления к награждению Орденом Матери; досрочное использование средств семейного капитала; льготы, права и гарантии, меры государственной поддержки многодетных семей (начальник управления Назарова Елена Викторовна, тел 76-58-5З);
  • назначение и выплата пособий по уходу за инвалидами 1 группы и лицами, достигшими 80-летнего возраста; добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии в соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 27.09.2021 №367; (заместитель начальника управления Долгая Елена Михайловна, тел. 72-05-12);
  • предоставление государственной адресной социальной помощи, назначение и выплата пособий семьям, воспитывающим детей (начальник службы назначения и выплаты пособий, социально-бытового обеспечения Кураленя Ирина Викторовна, тел. 71-77-З9);
  • пенсионное обеспечение граждан в Республике Беларусь (начальник назначения и выплаты пенсий Громыко Ирина Олеговна, заместитель начальника службы назначения и выплаты пенсий Сыман Валентина Ивановна, тел. 76-58-51).

Подписывайтесь на нас в TelegramВКонтактеInstagram и Одноклассниках!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »