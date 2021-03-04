В честь милых дам! Александр Студнев провел прием женщин, посвященный празднику 8 марта

Всех приглашенных женщин объединяют важные качества – они достигли высоких успехов в выбранной профессии, своей активной жизненной позицией вносят неоценимый вклад в развитие города, но прежде всего они надежные хранительницы домашнего очага.

– Дорогие, уважаемые дамы, хочу пожелать, чтобы ваши семьи всегда вас радовали, а дети несли только радость. Ведь именно от детей идут те тепло и уют, которые дают вам энергию творить, а вы, в свою очередь, заряжаете энергией нас, мужчин, – отметил в своем поздравлении Александр Студнев. – Любви вам и счастья!

К поздравлению присоединился и председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов.

Давайте познакомимся с этими сильными, но женственными, успешными в профессии, но трепетно оберегающими семейные ценности, милыми и обворожительными бобруйчанками.

Татьяна Кизатова – заведующий отделом по основной деятельности ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска». В 2000 году окончила Могилевский педагогический колледж по специальности «дошкольное воспитание», в 2020-м – Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка. За последние 5 лет при непосредственном участии Татьяны Александровны активизировалась работа по внедрению в учреждении инновационных форм работы, открытие современных и востребованных объединений по интересам. Воспитывает сына Сергея, учащегося 9 класса средней школа №18. Татьяна Александровна увлекается активными видами спорта, велопрогулками, стрельбой из лука, фотосъемкой.

Маргарита Гайшун – бухгалтер ОАО «Бобруйский завод растительных масел». Трудовую деятельность в должности бухгалтера на заводе начала с 2008 года. Маргарита Карловна профессионал своего дела, всегда готова поделиться своим опытом и знаниями с молодыми сотрудниками. Очень отзывчивый и чуткий человек. Постоянно ведет активный образ жизни, катается на коньках, лыжах, обливается холодной водой. Она прекрасный собеседник. «Красота спасет мир» – любимый девиз Маргариты Карловны. В свободное время вяжет, вышивает крестиком, занимается благоустройством дачного участка.

Галина Медведок – начальник расчетной группы ОАО «Бобруйский завод КПД». Трудовую деятельность на заводе Галина Ивановна начала в 1990 году в качестве ведущего инженера-технолога по строительству. С 2010 года работает начальником расчетной группы. С первых дней работы зарекомендовала себя грамотным и добросовестным работником. Является активным членом первичной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь». Принимала участие в работе участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, депутатов местных советов. За многолетний и добросовестный труд, активную гражданскую позицию неоднократно поощрялась руководством предприятия. Вырастила и достойно воспитала сына и дочь.

Кристина Аврамчик – инженер-химик ОАО «Бобруйский завод биотехнологий». Кристина Васильевна начала трудовую деятельность на заводе, как молодой специалист, после окончания в 2017 году Белорусского государственного университета. За время работы зарекомендовала себя как добросовестный, исполнительный работник. Увлекается любительской фотографией, актуальные темы для фото: природа Беларуси, портреты людей. Второе увлечение – волейбол, которым занималась еще в школе, играла в школьной команде, участвовала в городских соревнованиях, продолжает играть и сейчас в составе сборной молодежной команды.

Александра Собчук – врач-инфекционист 1-го инфекционного боксированного отделения УЗ «Бобруйская центральная больница». После окончания Гродненского медицинского университета и прохождения интернатуры с 2016 года работает врачом-инфекционистом. Оказывает медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. С января 2020 года осуществляет преподавательскую деятельность в Бобруйском медицинском колледже. Принимает активное участие во врачебных консилиумах и конференциях, регулярно повышает свой профессиональный уровень. Неоднократно награждалась за достигнутые трудовые успехи в системе здравоохранения. В свободное время увлекается кулинарией, профессионально играет на фортепиано. Увлекается туризмом, профессиональный автомобилист.

Юлия Пивень – медицинская сестра отделения гемодиализа УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им.В.О.Морзона». В отделении работает с 2009 года. Регулярно повышает свои профессиональные знания на курсах усовершенствования, имеет первую квалификационную категорию. Очень внимательный и чуткий человек. Многодетная мама, воспитывает троих детей, является донором. Активно участвует в общественной жизни учреждения и города. В 2018 году заняли первое место в республиканском конкурсе «Мама, папа, я – футбольная семья», в 2019 году получила Диплом II степени в конкурсе «Золотые руки моей мамы» по теме «Кукольный театр», свою работу подарила УО «Ясли-сад №79».

Дарья Руденок – учитель по классу баяна ГУО «Детская школа искусств №1 им. Е.К.Тикоцкого», с 2018 года является руководителем образцового оркестра русских народных инструментов. С приходом Дарьи Васильевны репертуар оркестра пополнился произведениями новых жанров и форм инструментальной музыки, тембровый колорит звучания оркестра обогатился новыми красками. Результатом такой плодотворной работы стали успешные выступления на конкурсах в 2020 году: V Юбилейный международный конкурс-фестиваль искусств «Музыки свет» (г.Минск) – диплом лауреата I степени, Всероссийский Заочный музыкальный конкурс «Мелодинка» (г.Курган) – диплом лауреата I степени, международный конкурс «Рождественные звезды» (г.Берлин) – диплом лауреата I степени. Награждалась поощрительной премией с вручением свидетельства специального фонда Президента Республики Беларусь. Как музыкант-исполнитель, Дарья Васильевна в составе народного инструментального ансамбля «Бурлеска» принимает активное участие в городских мероприятиях.

Ирина Козловская – солистка заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра песни «Шина-най». В 2002 году окончила детскую школу искусств №2 им.В.В.Оловникова по классу фортепиано, в 2011 году – Современную гуманитарную академию в Москве по специальности «психология» с присвоением степени «бакалавра». С 2007 года Ирина Леонидовна является солисткой Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра песни «Шина-най». За годы своей певческой деятельности участвовала в многочисленных конкурсах и фестивалях: «Золотая пчелка» (диплом 3 степени); «Джазовый аккорд» (Украина, диплом 2 степени); «Лестница в небо» (диплом 1 степени); «Международный конкурс дуэтов» (диплом 2 степени вместе с младшей сестрой Плехановой Александрой); «Фестиваль патриотической песни» (Молдова) и других. Замужем. Имеет двоих детей. Дочь Дарьяна – 10 лет и Марьяна – 2 года. Вместе со старшей дочерью Ирина Леонидовна продолжает выступать в ЗЛК РБ образцовом театре песни «Шина-най».

Ирина Степашина – по образованию инженер-энергетик, 19 лет проработала на ОАО «Белшина», занимая должности от мастера участка до ведущего инженера отдела. В своем активе имеет ряд рационализаторских предложений. Замужем. Имеет дочь, внука. В 2007 году организовала частное торговое предприятие «Волшебная грядка», в котором является учредителем и с 2008 года там же работает в должности экономиста. В подчинении Ирины Александровны находится более 30 человек. За последние два года, в том числе с помощью государственной поддержки, на предприятии было создано шесть рабочих мест. Ирина Александровна имеет активную жизненную позицию, входит в Совет по развитию предпринимательства города и является членом ассоциации промышленников и предпринимателей города Бобруйска. Увлечения – путешествия, театр, играет на фортепиано.

Нонна Жуковец – тренер-преподаватель по дзюдо УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва», имеет высшую квалификационную категорию, является мастером спорта СССР по борьбе самбо. Нонна Николаевна за время работы подготовила большое количество спортсменов высокого класса. Ежегодно ее воспитанники входят в состав сборных команд Республики Беларусь по дзюдо и самбо. Воспитанница Нонны Николаевны – Юлия Борисик, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, в течение 10 лет являлась спортсменкой основного состава национальной сборной, стала 3-х кратной чемпионкой мира по самбо, 2-х кратной чемпионкой мира по дзюдо среди военнослужащих, неоднократным призером чемпионатов мира и Европы по дзюдо. В 2019 году Софья Цвирко и Виктория Верас стали бронзовыми призерами первенства Европы по самбо, в 2020-м Дмитрий Хохлов стал чемпионом Европы среди юниоров по самбо, серебряным призером чемпионата мира по самбо, в 2021-м - чемпион Республики Беларусь по самбо. Нонна Николаевна добрый и отзывчивый человек.

Анна Галстян – директор ООО «Донатика Групп», уроженка Еревана, после окончания школы поступила на факультет биофизики Ереванского государственного университета. В 1998-м после окончания университета поступила в аспирантуру, вышла замуж и переехала в Республику Беларусь, родила троих детей. Находясь в отпуске по уходу за первым ребенком, решила поднять на новый профессиональный уровень свое любимое хобби – торты, которые пекла еще с детства. Заочная и очная формы обучения давали возможность набираться опыта у лучших мастеров мира. Освоив курсы американского арт-кондитера Скотта Кларка, а также пройдя обучение в английской школе «Sguare kitchen» стала дипломированным арт-кондитером. Хобби превратилось в собственный бизнес. Теперь на предприятии «Донатика Групп», специализирующемся на производстве кондитерских изделий и арт-тортов, работает 15 человек. На базе предприятия молодые студенты-специалисты Бобруйского торгово-экономического колледжа каждый год проходят практику с повышением квалификации с дальнейшим трудоустройством. На предприятии также проходят краткосрочные курсы арт-кондитеров в онлайн/оффлайн режимах.

Ольга Короткевич – начальник бюро табельного учета отдела кадров и технического обучения ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». Работает на предприятии с 2012 года. Имеет активную гражданскую позицию. Председатель первичной организации ОО «Белорусский союз женщин» на предприятии. Ольга Александровна принимает активное участие в общественной жизни предприятия и города, социально значимых областных и республиканских проектах и программах. За время её работы председателем общественного объединения численность первичной организации ОО ”Белорусский союз женщин“ предприятия выросла почти в 5 раз. Результатом плодотворной работы Ольги Александровны в 2020 году стало 1 место в городском смотре-конкурсе на лучшую первичную организацию ОО «Белорусский союз женщин» в номинации «Производственная сфера». Воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Дочь Ульяна – учащаяся 6 класса средней школы №31, с 5 лет занимается в образцовом хореографическом коллективе «Крыничка». Сын Дмитрий, 2015 года рождения, посещает ясли-сад №77.