В чем польза запеченных яблок

Осень – удивительное и такое красивое время года, сезон, который имеет свой аромат. Она благоухает медом и яблоками, корицей и орехами. В холодные и хмурые осенние дни можно приготовить вкусный и полезный десерт. Поговорим о пользе печеных яблок.
Яблоки – фрукт, который не только имеет красивый вид, он ароматный и разнообразный по своему вкусу. Это хорошая основа для многих кулинарных шедевров, десертов и выпечки. Они вкусные в любом виде, но вкус печеных яблок часто вызывает ассоциации с беззаботным детством, и никого не оставляет равнодушными. Такое блюдо не только станет питательным и полезным завтраком, оно создаст домашнюю обстановку и уют.
Его приготовление не требует усилий и большого количества времени, с таким блюдом справится даже ребенок.
Особенности состава печеных яблок
Вкусовые качества готового блюда и количество калорий в нем зависит от сорта фрукта. При тепловой обработке фрукт не утрачивает свою пищевую ценность, а наоборот, быстро усваивается и приносит пользу.
Пищевая ценность яблока
В составе фрукта содержится клетчатка и пектины. Эти два компонента благотворно влияют на пищеварение, а это важно не только для обычного человека, но и для людей, которые занимаются спортом и ведут активный образ жизни.
Частое употребление печеных яблок способствует долголетию и омоложению человеческого организма. Ученные установили, что в составе фрукта содержится вещество кверцетин, которое омолаживает организм и улучшает процесс циркулирования крови, препятствует развитию болезни Альцгеймера и защищает клетки от раковых заболеваний.
В плодах содержится калий, этот минерал важный для здоровья человека и его нервной системы. При недостатке калия, значительно нарушается нормальный обмен жидкостей в организме человека.
Печеное яблоко без добавок
Калий, содержащийся в продукте, отвечает за работу сердца, нормализует кислотно-щелочной баланс в крови, людям преклонного возраста полезно употреблять яблоки в таком виде.
Полезные свойства и польза употребления
Десерт из печеных яблок позволит защитить кишечник от появления отдельных видов болезнетворных бактерий, а также снять воспаление в кишечнике и желудке.
Блюдо отличается своим превосходным вкусом и ароматом, яблоки и в целом оказывают на организм человека хорошую поддержку.
Польза от употребления готового блюда в следующем:
- нормализует процесс пищеварения, служат защитой от появления и развития такого заболевания, как дисбактериоз;
- оказывает положительное влияние на кровь, в составе продукта содержится большое количество таких минералов, как калий и железо;
- укрепляет иммунитет, защищает организм от заболеваний, особенно актуально это в осенне-зимний период, когда риск заболеть возрастает;
- избавляет от хронических запоров;
- рекомендуется употребление блюда при холецистите и иных воспалительных процессах, которые происходят в организме человека;
Польза яблок для здоровья:
- очищают от шлаков и токсинов, оказывающих негативное влияние на человеческий организм, которые могут стать причиной ряда заболеваний;
- оказывают положительные влияние на сердечно-сосудистую систему, укрепляют сосуды, очищают их;
- понижается опасность возникновения инфарктов и инсультов;
- оказывают противовоспалительные действия на распространение раковых опухолей;
- нормализируют работу печени, почек;
- ускоряют метаболизм, их рекомендуют людям, которые желают избавиться от лишних килограммов;
- в этом фрукте содержатся вещества, благодаря которым организм лучше усваивает железо из других продуктов;
- антиоксиданты, содержащиеся в составе десерта из яблок, помогают эффективно бороться с процессами старения кожи, а свободные радикалы улучшают регенеративные способности кожи;
- минералы и витамины освежают кожу, уменьшают количество морщин, оказывают омолаживающий эффект.
Совет! Рекомендуется завершать один из приемов пищи в день печеным яблоком, оно помогает нормализовать работу желудка.
В готовом блюде содержатся такие минералы, как:
- углеводы, цинк, железо;
- витамины группы С, В, и PP.
При расстройствах кишечника
Выбирая диеты, часто встречаются блюда из яблок, в том числе из печеных. Объяснить это просто, в них содержаться клетчатка и быстро усваиваемые углеводы. Если говорить об острых кишечных инфекциях то следует отметить, что это обширная группа различных инфекционных заболеваний. Основным компонентом терапии является лечебное питание, специально подобранное врачом к характеру заболевания. Оно позволит максимально сократить возникновение воспалительных изменений в желудочно-кишечном тракте, привести в норму процессы пищеварения.
Принципы питания:
- готовые блюда должны быть легкоусвояемыми;
- разнообразными по своему вкусу и, конечно же, полезными.
Блюда из печеных яблок – идеальное лакомство при заболевании желудочно-кишечного тракта. Они выводят из организма токсины и вредный холестерин. Содержащиеся в блюде пектины способствуют усваиванию полезных бактерий в кишечнике, лечению запоров и дисбактериоза, запоров, способствуют выводу каловых масс и предотвращают образование застойных процессов. Блюдо стимулирует восстановление и поддержание работы ЖКТ на протяжении всего года, поскольку доступен практически в любой сезон.
Совет! Для того чтобы яблоки не утратили своих полезных свойств, рекомендуется их употреблять вместе с кожурой, ведь именно в ее составе наибольшее количество флавоноидов, витамина С и пектина.
Полезны они еще и тем, что не травмируют слизистую кишечника и не повышают уровень кислотности. Блюда из печеных яблок рекомендуют даже при самых строгих диетах.
По материалам stiralkovich.ru.