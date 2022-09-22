В чем польза плодов рябины

Красная рябина растет в областях с умеренным климатом. Она отличается кисло-сладким вкусом и ярко-красным цветом. Главная ценность растения заключается в богатом содержании витаминов и микроэлементов. Польза и вред красной рябины определяются в индивидуальном порядке. В одних случаях ягода помогает справиться с серьезными заболеваниями, в других – наносит вред здоровью.

Состав, калорийность и пищевая ценность красной рябины

Красную рябину зачастую применяют в кулинарии и народной медицине. Она выступает в качестве декора для украшения блюд и дополнения витаминных салатов. На основе рябины нередко готовят пикантные соусы к мясу и рыбе. В народной медицине активно применяют не только ягоды, но и кору с листьями. Польза красной рябины для организма человека обусловлена богатым составом. В него входят следующие полезные вещества:

магний;

йод;

цинк;

соли кобальта;

фолиевая кислота;

кремний;

органические кислоты;

витамины групп E, B, C и A;

марганец;

железо;

каротин.

В 100 г красной рябины содержится 50 ккал.

Чем полезна красная рябина

За счет содержания большого количества витаминов красная рябина выступает в качестве лечебного и профилактического средства при авитаминозе. По содержанию каротина она превосходит морковь. Благодаря присутствию в составе сорбита, ее разрешается употреблять в пищу диабетикам.

К наиболее выраженным целебным свойствам красной рябины относят:

улучшение процесса пищеварения;

повышение свертываемости крови;

мочегонное и желчегонное действия;

укрепление иммунной системы;

выведение токсинов из организма;

устранение болезнетворных микробов;

укрепление сосудистой стенки;

стимуляция работы щитовидной железы;

предотвращение процесса трансформации доброкачественных клеток в злокачественные;

снижение уровня вредного холестерина;

замедление процесса старения.

Для мужчин

Мужчины могут использовать красную рябину для профилактики простатита, благодаря мочегонному свойству и способности улучшать кровообращение. При регулярном употреблении в пищу, ягода предотвращает образование застойных процессов в малом тазу. Для мужчин зрелого возраста польза ягоды заключается в профилактике гипертонических кризов, инфарктов и инсультов.

Для женщин

С древнейших времен рябина считалась эффективным средством, способствующим снижению количества менструальных выделений при обильном кровотечении. Полезные свойства рябины красной для женщин обусловлены высоким содержанием в составе витамина K. В период менопаузы ежедневное потребление в пищу около 30 г ягод помогает справиться с неприятными симптомами. В составе домашних масок рябина выступает в качестве омолаживающего и тонизирующего компонента.

Для детей

По причине кислого вкуса далеко не все дети готовы есть ягоду. Но педиатры утверждают о необходимости ее присутствия в рационе. Рябину разрешается давать детям в возрасте от 2 лет. Благодаря содержанию полезных веществ, она способствует правильному и полноценному развитию ребенка. В сезон простуд ягоды могут использовать в целях укрепления иммунитета. Чтобы ребенок беспрепятственно употреблял продукт в пищу, из него готовят компоты, варенье, при кожных повреждениях применяют сок ягоды.

Для пожилых, спортсменов и диабетиков

Для людей пожилого возраста польза красной рябины заключается в устранении болезненных ощущений при дизентерии, ревматизме, желчекаменной болезни и атонии кишечника. Если принимать продукт на регулярной основе, можно отодвинуть процесс старения организма.

Рябина считается обязательным элементом в рационе людей, профессионально занимающихся спортом. Она стимулирует деятельность иммунной системы и оказывает противовоспалительное действие. Польза ягоды для больных диабетом заключается в ее свойстве регулировать обмен веществ. Кроме того, она оказывает общеукрепляющее и регенерирующее воздействия. Чтобы рябина не нанесла вред здоровью, ее рекомендуется употреблять в соответствии с установленными нормами. В сутки положено употреблять не более 100 г.

Для похудения

Присутствие красных ягод в рационе помогает снизить уровень холестерина, тем самым предотвратив ожирение. В этих целях ягоды употребляют не только в чистом виде, но и в форме фиточая. При правильном применении рябина помогает поддерживать фигуру в тонусе. Важно не злоупотреблять сладкими десертами с содержанием ягоды. В этом случае рябина окажет вред здоровью и фигуре.

Замечание! Полезные ягоды оказывают слабительное действие, что актуально при проблемах с пищеварением.

По материалам stiralkovich.ru.