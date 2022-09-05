В чем опасность покупки овощей в несанкционированных местах торговли

Представители УВД, управления торговли Бобруйского горисполкома и Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии отправились в рейд по «сладким местам», где граждане предпочитают торговать «с земли». Заместитель начальника управления – начальник отдела организации потребительского рынка продовольственными и непродовольственными товарами Игорь Нестерович пояснил, что с целью пресечения несанкционированной торговли в неустановленных местах еженедельно службы Бобруйского горисполкома проводят рейдовые мероприятия по пресечению торговли в неустановленных местах. В ходе рейда ведется разъяснительная работа с гражданами о том, что реализация продукции в общественных местах и загромождение товаром территории являются нарушением законодательства, что влечет за собой привлечение к административной ответственности:

— Лиц, реализующих продукты питания «с земли», информируем о том, что такая деятельность является противозаконной. За нее предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 13.11 Кодекса Респуб­лики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа в размере трех базовых величин.

Об этой букве закона забывают в основном пенсионеры, однако по опыту рабочей группы, с которой мы и отправились в рейд, бывают не просто бабушки, торгующие фиалками. Один день она продает ящик «своих» помидоров, во второй день появляется еще один. При разбирательстве выходит, что происходит несанкционированная продажа помидоров, причем определить их происхождение довольно трудно.

Санитарная служба города предупреж­дала и предупреждает, что, приобретая продукцию животного происхождения (молоко, мясо и мясные изделия, яйца) в местах несанкционированной торговли, вы не можете быть уверены, что она получена от здорового животного. Бруцеллез, лептоспироз, туберкулез, сальмонеллез, глистные инвазии – вот далеко не полный перечень заболеваний, переда­ющихся человеку от больных животных.

При консервации продуктов в домашних условиях отсутствует возможность профилактики ботулизма – тяжелого заболевания с нередким летальным исходом (споры возбудителя ботулизма выдерживают кипячение и разрушаются только в условиях автоклавирования – воздействие высоких температур одномоментно с высоким давлением). К тому же качество сырья, из которого приготовлены такие консервы, находится под сомнением.

Несанкционированная торговля может привести к чрезвычайной ситуации, связанной с массовыми заболеваниями людей. Однако пока спрос есть, предложения остаются. И не то чтобы дешевле выходит купить груши у того милого дедушки, чем «под куполом» рынка.

– Рынок до двух часов работает, а мне потом где торговать? – говорит бобруйчанка, которой рабочая группа выписывает… пока не штраф, а только официальное предупреждение. Личность оперативно подтверждают сотрудники УВД по своим каналам, так что обмануть не получится. Собственно, рейд начался в полдень, до закрытия рынка еще время есть, но она с утра выставила товар на излюбленном тротуаре – на Батова.

Пенсионерка говорит, что, торгуя, она общается с людьми, находит применение лишнему урожаю, да и деньги не лишние на радость внукам. Получив предупреж­дающий документ, женщина не спешит «сворачиваться», а на предложение не торговать больше отвечает, что «больше не попадется».

Торговля под ногами прохожих создает впечатление дешевизны, хотя, сравнив цены в магазине, на рынке и «на руках», выясняется, что порой дешевле не там, где кажется. Да и где гарантия, что вы приобрели фермерский продукт, скажем, яблочки, которые «не поливали га­достью».

В ходе рейда предупреждения получили: молодой человек, говорящий по айфону и торгующий корнеплодами, бабушки с хрустящими огурчиками, мужчина, торгующий прямо у входа на рынок «Северный» грушами. У последнего были какие-то бумаги, но документами они не являлись. Просил простить. Простили. Но скоро проверят еще раз.

Прямо у входа за торговым павильоном шла торговля сезонными фруктами и овощами, однако торговая площадь разрослась. Женщина торговала не в павильоне, ссылаясь на жару, а на поддонах на улице – в необорудованном месте под солнцем. По качеству некоторые продукты, мягко говоря, не годились к употреблению. Даже стоимость в 1 рубль за килограмм бананов не привлекала, когда взгляд падал на товар. Антисанитария и неопрятность, окурки под ногами не вызывали покупательского интереса. Комиссия продолжила разбирательства с предпринимателем в индивидуальном порядке.

К слову, с целью активизации сбыта выращенной населением продукции в Бобруйске организовано 15 открытых площадок на 130 торговых мест, где торговлю физические лица имеют право осуществлять на безвозмездной ­основе.

Проводимая работа не дает пока должного результата, и на прилегающей территории рынков продолжает процветать несанкционированная торговля.

Начальником управления торговли руководителям рынков указано на необходимость организовать на постоянной основе разъяснительную работу с физическими лицами, осуществляющими торговлю на прилегающей территории рынков в неустановленных местах, и размещать информацию о мерах ответственности за несанкционированную торговлю.

Стоит добавить: пока бобруйчане будут вестись на «дешевизну» колбасы, сыра, яиц, фруктов и овощей из-под полы, «сладкие места» по пути домой будут актуальны. Последствия непредсказуемы. Ответственность – если отыскать нерадивого продавца. Подорванное здоровье – проблема личная.