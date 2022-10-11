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Экономика

В Чехии отмечена рекордная за 29 лет инфляция

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В Чехии отмечена рекордная за 29 лет инфляция

 В Чехии зафиксирована рекордная инфляция, в сентябре она составила в годовом исчислении 18% по сравнению с 17,2% в предыдущем месяце. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, сентябрьский показатель инфляции является максимумом с декабря 1993 года.

Цены в Чехии продолжают расти, указали в статистическом ведомстве. Потребительские цены выросли в сентябре в розничной торговле почти на 1%. При этом цены на главные продукты питания повысились на значения, которые намного больше текущей инфляции. Так, пшеничная мука подорожала примерно на 70%, молоко и сахар - почти на 50%.

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