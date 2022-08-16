Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

В Чаусском районе работник зерносушильного комплекса похитил более 1,5 тонн зерна

1 0

В Чаусском районе работник зерносушильного комплекса похитил более 1,5 тонн зерна

В Чаусском районе работник зерносушильного комплекса задержан за хищение более 1,5 тонн зерна.

Как сообщили в УВД облисполкома, в ходе совместного рейда по объектам АПК сотрудники Чаусского РОВД и отдела Департамента охраны обратили внимание на легковой автомобиль одного из работников зерносушильного комплекса, находившийся неподалеку. В багажнике оказалось шесть пластиковых ведер с зерном пшеницы общим весом 94 кг.

- В ходе санкционированного осмотра домовладения сельчанина в сарае обнаружено более 1500 кг зерна и 360 л окрашенного дизельного топлива. Выяснилось, что на протяжении нескольких недель 62-летний мужчина вывозил зерно с территории сельхозорганизации на личном автомобиле, - рассказали в УВД облисполкома.

По факту хищения зерна в отношении работника возбуждено уголовное дело, а по факту хранения окрашенного дизельного топлива проводится проверка.

 

mogilevnews.by

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »