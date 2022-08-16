В Чаусском районе работник зерносушильного комплекса похитил более 1,5 тонн зерна

В Чаусском районе работник зерносушильного комплекса задержан за хищение более 1,5 тонн зерна.

Как сообщили в УВД облисполкома, в ходе совместного рейда по объектам АПК сотрудники Чаусского РОВД и отдела Департамента охраны обратили внимание на легковой автомобиль одного из работников зерносушильного комплекса, находившийся неподалеку. В багажнике оказалось шесть пластиковых ведер с зерном пшеницы общим весом 94 кг.

- В ходе санкционированного осмотра домовладения сельчанина в сарае обнаружено более 1500 кг зерна и 360 л окрашенного дизельного топлива. Выяснилось, что на протяжении нескольких недель 62-летний мужчина вывозил зерно с территории сельхозорганизации на личном автомобиле, - рассказали в УВД облисполкома.

По факту хищения зерна в отношении работника возбуждено уголовное дело, а по факту хранения окрашенного дизельного топлива проводится проверка.

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