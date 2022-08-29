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Происшествия

В Чаусском районе из-за невнимательности водителя на проезжую часть высыпалось более 26 тонн зерна

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В Чаусском районе из-за невнимательности водителя на проезжую часть высыпалось более 26 тонн зерна

24 августа в 19:10 в д.Хильковичи Чаусского района 29-летний житель городского поселка Краснополье, двигаясь на автомобиле МАЗ с полуприцепом на подъем, проявил невнимательность, в результате чего грузовик опрокинулся, а перевозимый в нем груз  - около 26 тонн зерна - рассыпался.Водитель МАЗа не пострадал. В отношении него составлено 2 административных протокола.

Водители, при управлении транспортным средством будьте внимательными и осторожны, учитывайте особенности транспортного средства и перевозимого груза!

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