В центре внимания – социальные вопросы

В Бобруйске прошло заседание постоянной комиссии по социальным вопросам городского Совета депутатов во главе с ее председателем Ириной Нецветаевой. Важной темой для обсуждения стал анализ причин суицидов, взаимодействие заинтересованных служб города и профилактика суицидов. С докладом по теме выступила заведующий кабинетом медицинской статистики УЗ «Бобруйская центральная больница» Тамара Шевелева.

Портрет суицидента остается в основном без изменений: мужчина трудоспособного возраста, одинокий, безработный, злоупотребляющий психоактивными веществами. Основной способ суицида – повешение.

Стоит отметить, что наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества суицидов: к примеру, в 2016 году их было 41, в 2020-м уже 20, за первый квартал 2021 года – 10. Во многом такое снижение произошло благодаря работе по выявлению лиц с высоким суицидальным риском, которая проводится во всех структурных подразделениях учреждений здравоохранения. Приносит плоды также профилактика: психологами и психиатрами города проводится большая просветительская, обучающая и психообразовательная деятельность среди населения.

Члены постоянной комиссии, в свою очередь, подчеркнули, что все же необходимо усилить профилактическую работу непосредственно в трудовых коллективах города.

Важно также вовремя обращаться за помощью к психологам. Анализ показывает, что 42% из лиц, покончивших с собой, не обращались за медицинской помощью по месту жительства. Но ведь даже самый эмоционально крепкий человек, с высоким уровнем интеллекта, нуждается порой в помощи в некоторых жизненных ситуациях. Постоянные стрессы, ссоры с близкими и другие трудные жизненные задачи могут помочь решить специалисты. Обратиться к психологу не стыдно, зато он поможет внести в жизнь ясность.

Обсудили члены постоянной комиссии также работу учреждений общего среднего образования по формированию у подрастающего поколения гражданско-патриотических качеств, заслушали отчеты депутатов городского Совета Евгения Лукомского и Светланы Прыемко.