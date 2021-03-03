В Центре туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи состоялись доврачебные сборы юных походников

Весна наступает юным туристам на «пятки» – это значит, что не за горами то время, когда ребята снова достанут свои рюкзаки и начнут активно ходить в походы. Последние зимние дни своей оттепелью буквально вдохновляли на подвиги юных походников погрузиться в повторение и закрепление вопросов по оказанию доврачебной помощи.

С 20 по 27 февраля проходило командное первенство ГУО «Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г. Бобруйска» по туризму в рамках 4 этапа зачётного мероприятия «Властелин леса» - медицина, в котором приняло участие 20 объединений по интересам (150 человек). Для зачёта в первенстве участники были разделены по возрастам: младшие (11-13 лет) и старшие (14-18 лет), и по году обучения – первый, второй.

Воспитанники Центра практически оказывали доврачебную помощь: накладывали друг другу повязки, измеряли пульс, вязали носилки и транспортировали пострадавшего, определяли лекарственные растения, заваривали витаминизированный чай от простуды, отвечали на вопросы теста по правилам личной гигиены туриста.

Фаворитом мероприятия в получении доврачебной помощи стал манекен «Гоша». Педагоги Центра, специально для таких случаев, сняли лекала с одного из своих воспитанников и изготовили по ним подопытный образец. На манекене ребята демонстрировали свои «медицинские» знания и навыки по оказанию доврачебной помощи при: переохлаждении, укусе клеща, растяжениях и ушибах, солнечном ударе, термических ожогах, асфиксии, потёртостях, мозолях, кровотечениях.

Так же к активному участию в соревнованиях были привлечены и сами руководители, выставляющие свои команды. Наличие аптечки является неотъемлемым снаряжением каждого педагога дополнительного образования ЦТКиЭ во всех полевых выходах. Педагоги на соревнованиях, как при прохождении техосмотра, демонстрировали судье пригодность и комплектацию своей походной аптечки, тем самым приносили дополнительные баллы для своей команды.

Результат определялся по наибольшему количеству баллов, набранных участниками на этапах. Высокий уровень знаний и подготовки по теме «Медицина» показали команды под руководством педагогов дополнительного образования: