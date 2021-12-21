В Центре «Покрова» на Божественную Литургию пригласили детсадовцев

В Центре «Покрова» была совершена Божественная Литургия, на которой присутствовали воспитанники ГУО «Ясли-сад № 4».

Ребята из младшей группы пришли вместе с педагогами и заведующей учреждением Ириной Мальцевой.

Богослужение совершил настоятель домового храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы иерей Алексей Поляков. После Литургии для маленьких гостей были организованы игры и сладкий стол.