В центре Лондона археологи нашли древнюю римскую мозаику

Археологи, работающие на участке на Саутварк-стрит в Лондоне, обнаружили большой участок римской мозаики, сообщает London Se1.

По их предположениям, мозаичный пол был выложен в 175-225 годах нашей эры и находился в столовой. Это уникальная находка для Лондона.

Найденную мозаику планируется перевезти с места раскопок, что позволит изучить ее получше, а также провести тщательные работы по восстановлению. После реставрации она отправится в музей.