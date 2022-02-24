В центре Лондона археологи нашли древнюю римскую мозаику
БЕЛТА 21 0
Археологи, работающие на участке на Саутварк-стрит в Лондоне, обнаружили большой участок римской мозаики, сообщает London Se1.
По их предположениям, мозаичный пол был выложен в 175-225 годах нашей эры и находился в столовой. Это уникальная находка для Лондона.
Найденную мозаику планируется перевезти с места раскопок, что позволит изучить ее получше, а также провести тщательные работы по восстановлению. После реставрации она отправится в музей.
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