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2021-й - Год народного единстваФоторепортажи

В Центре досуга и творчества подвели итоги конкурса «Плоды родной земли мы дарим людям», посвященного Году народного единства

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В Центре досуга и творчества подвели итоги конкурса «Плоды родной земли мы дарим людям», посвященного Году народного единства

В пятницу, 29 октября, в учреждении культуры «Центр досуга и творчества города Бобруйска» состоялось подведение итогов конкурса «Плоды родной земли мы дарим людям», посвященного Году народного единства.

Фото Виктора ЧАБАНА.

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