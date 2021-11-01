В Центре досуга и творчества подвели итоги конкурса «Плоды родной земли мы дарим людям», посвященного Году народного единства
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
В пятницу, 29 октября, в учреждении культуры «Центр досуга и творчества города Бобруйска» состоялось подведение итогов конкурса «Плоды родной земли мы дарим людям», посвященного Году народного единства.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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