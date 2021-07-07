В Центре дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» прошла акция «Каникулы без дыма и огня»

В ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска» прошла акция «Каникулы без дыма и огня» с участием работника МЧС.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС Ольга Ковалькова напомнила ребятам оздоровительного пришкольного лагеря про опасности, характерные для летнего периода - это отдых на природе, в лесу, поведение на водоеме, игры на улице, гроза. Также вспомнили про правила поведения дома и посмотрели серии мультфильма «Волшебная книга».

Ольга Ковалькова пообщалась с работниками центра, напомнив про основные причины пожаров, а также про обязательный контроль за детьми, где бы они не находились.