0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профилактика

В Центре дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» прошла акция «Каникулы без дыма и огня»

62 0

В Центре дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» прошла акция «Каникулы без дыма и огня»

В ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска» прошла акция «Каникулы без дыма и огня» с участием работника МЧС.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС Ольга Ковалькова напомнила ребятам оздоровительного пришкольного лагеря про опасности, характерные для летнего периода - это отдых на природе, в лесу, поведение на водоеме, игры на улице, гроза.  Также вспомнили про правила поведения дома и посмотрели серии мультфильма «Волшебная книга».

Ольга Ковалькова пообщалась с работниками центра, напомнив про основные причины пожаров, а также про обязательный контроль за детьми, где бы они не находились.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿