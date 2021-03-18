В Центре дополнительного образования детей и молодежи прошел Единый день информирования
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
/Будет дополнено и обновлено/.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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