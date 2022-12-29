В Быхове расследуется уголовное дело об убийстве 44-летнего мужчины

В Быхове расследуется уголовное дело об убийстве 44-летнего местного жителя.

Как сообщил начальник Быховского районного отдела Следственного комитета Василий Самусенко, ночью в двадцатых числах декабря двое мужчин (41 и 44 года) пришли к своему знакомому в гости.

- Гостеприимный хозяин дома предложил выпить, - рассказал Василий Самусенко. - В ходе совместного распития алкоголя между товарищами произошел конфликт. Хозяин дома взял миссию примирения на себя, но что-то пошло не по плану. Через несколько минут конфликт вспыхнул снова. Тогда 44-летний хозяин дома не стал выяснять отношения. Он схватил кухонный нож и ударил им гостя в спину.

Мужчина упал и от полученных травм скончался, а сам фигурант продолжил выпивать со вторым знакомым.

- Лишь через несколько дней тело погибшего обнаружили правоохранители, потому что родственники погибшего обратились в милицию по факту его безвестного исчезновения. Хозяина дома задержали. В ходе допроса внятно он свой поступок объяснить не смог, как и суть конфликта, - отметил Василий Самусенко.

Задержанный мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и только в сентябре 2022 года освободился из мест лишения свободы. Действия 44-летнего мужчины квалифицированы следователем по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он заключен под стражу.