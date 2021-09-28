В Быхове парень поругался с девушкой, выпил и сел за руль чужого “ВАЗа”

Вечером 25 сентября в оперативно-дежурную службу Быховского РОВД поступило сообщение о том, что неизвестный пытается угнать автомобиль от дома по улице Космонавтов. По указанному адресу незамедлительно выбыл наряд сотрудников ГАИ.

Во дворе пятиэтажного дома они заметили автомашину «ВАЗ». В салоне за рулем находился нетрезвый парень. Он вытащил провода из приборной панели и пробовал их скрутить, чтобы завести автомобиль. При приближении правоохранителей молодой человек попытался скрыться, однако вскоре недалеко от указанного места в одном из дворов был задержан сотрудниками отделения ГАИ.

Комментарий старшего инспектора ОИОС УВД Юлии Холомеевой:

Несостоявшимся угонщиком оказался 20-летний нигде не работающий местный житель. Накануне он поссорился с девушкой и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил угнать чужой автомобиль. Парень вскрыл замок и проник в салон, однако довести до конца преступный умысел помешали сотрудники милиции.

Следователями дана правовая оценка его действиям. Возбуждено уголовное дело.