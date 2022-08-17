В Броже горел магазин
22 0
16 августа в 23.12 от соседей поступило сообщение о пожаре частного магазина в деревне Брожа Бобруйского района.
На момент пожара магазин был закрыт. Спасатели ликвидировали пожар. В результате повреждено имущество и товар внутри павильона, деформированы стены и кровля. Пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (КЗ электропроводки).
МЧС информирует: если вы стали очевидцем пожара, незамедлительно набирайте в МЧС по 101 или 112, назовите адрес и что происходит.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
В Броже горел магазин
-
В результате ДТП травмирована велосипедистка в Осиповичах
-
За сутки в Беларуси зарегистрированы 22 техногенных пожара
-
В Чаусском районе работник зерносушильного комплекса похитил более 1,5 тонн зерна
-
Вывоз около 6 тонн овощей без документов пресекла Могилевская таможня