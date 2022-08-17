В Броже горел магазин

16 августа в 23.12 от соседей поступило сообщение о пожаре частного магазина в деревне Брожа Бобруйского района.

На момент пожара магазин был закрыт. Спасатели ликвидировали пожар. В результате повреждено имущество и товар внутри павильона, деформированы стены и кровля. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (КЗ электропроводки).

МЧС информирует: если вы стали очевидцем пожара, незамедлительно набирайте в МЧС по 101 или 112, назовите адрес и что происходит.