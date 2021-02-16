В Британии выявили еще один штамм коронавируса

Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании, которая уже успела распространиться в общей сложности в 10 странах. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian со ссылкой на шотландских ученых.

Вариант, получивший название B1525, был определен с помощью секвенирования образцов вируса в Дании (35 случаев), Великобритании (32), Нигерии (12), США (7), Франции (5), Гане (4), Австралии (2), Канаде (2), Иордании (2) и Испании (1). Как отметило издание, первыми секвенирование геномов этой разновидности вируса провели в декабре специалисты в Великобритании и Нигерии.

Исследователи подчеркивают, что новый вариант отличается от доминирующего в Англии кентского штамма коронавируса мутацией Е484К в шиповидном белке, которая наблюдается также у бразильской, южноафриканской и бристольской разновидностей вируса. На этом фоне эксперты призвали британские власти увеличить количество тестов на коронавирус в тех районах страны, где был выявлен данный вариант.

На прошлой неделе Консультативная группа по угрозам новых респираторных вирусов при главном санитарном враче королевства сообщила об обнаружении в Бристоле на юго-западе Англии нового штамма коронавируса, который относится к категории "вызывающих беспокойство" мутаций. Специалисты также проинформировали о выявлении еще одного штамма в Ливерпуле, классифицированного как "изучаемый вариант".

Тогда врачи добавили, что теперь в стране есть четыре мутации коронавируса, которые относятся к категории "вызывающих беспокойство". Помимо упомянутых кентского и бристольского вариантов, к ним причисляют штаммы, впервые обнаруженные в ЮАР и Бразилии.

Региональные штаммы

Кентский штамм коронавируса был выявлен в сентябре прошлого года, однако привлек пристальное внимание экспертов лишь в декабре, когда начал становиться доминирующим в Англии. Согласно предварительным оценкам экспертов, он может быть до 70% более заразным, чем ранее встречавшиеся в стране генетические варианты вируса, а его летальность может быть выше на 30%.

В свою очередь тема распространения южноафриканского штамма в Великобритании стала широко обсуждаться после того, как британско-шведская компания AstraZeneca 6 февраля подтвердила ранее попавшую в СМИ информацию о том, что созданная ей вместе с Оксфордским университетом вакцина защищает от этой разновидности вируса хуже, чем от пока доминирующих в королевстве штаммов. В то же время в компании считают, что британский препарат должен быть эффективен для предотвращения тяжелых форм заболевания, вызываемых южноафриканской мутацией. Согласно последней информации, этот вариант коронавируса подтвержден уже более чем у 200 человек в Англии.