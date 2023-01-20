В Британии на работу не вышли медики: им не поднимали зарплату около 10 лет

Общая ситуация в Европе похожа на эпидемию забастовок. С требованием улучшить условия труда и поднять зарплату на работу сегодня не вышли британские медики.

На улицах – тысячи протестующих. Стачка затронула около четверти английских больниц. Отменены сотни операций и процедур. Несмотря на рост инфляции и пандемию коронавируса, зарплаты врачей не повышались более 10 лет. Недовольны положением дел в стране не только врачи. Согласно соцопросам, абсолютное большинство британцев не верят новогодним обещаниям премьера. Только 27% заявили, что Риши Сунак выполнит план по восстановлению экономики и сокращению госдолга. Неутешительные прогнозы дают и аналитики: экономику ждет тяжелая рецессия, а граждан – дальнейшее падение доходов.