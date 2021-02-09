В брейн-ринге «За безопасность» участвовали учащиеся автотранспортного колледжа Бобруйска

Брейн-ринг «За безопасность» прошел в Бобруйске. Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, в мероприятии приняли участие учащиеся автотранспортного колледжа.

Отойти от привычной формы проведения профилактических бесед в работе с подростками решила организатор и ведущая участковый инспектор по делам несовершеннолетних Виктория Товстик:

Интеллектуальный брейн-ринг позволил игрокам погрузиться в историю, почувствовать себя частично детективами, вспомнить интересные факты работы милиции и пожарных. На протяжении часового мозгового штурма команды «Зеленые» и «Красные» сражались за звание самых эрудированных. Вопросы касались как профилактики правонарушений и пожарной безопасности, так и истории спасателей и милиции. С небольшим перевесом лидерами брейн-ринга стала команда «Зеленые», - отметила Виктория Товстик.

Участники обеих команд получили призы, сувениры и сладкие подарки.