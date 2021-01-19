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COVID-19

В Болгарии родился ребенок с антителами к коронавирусу

belta 18 0

В Болгарии родился ребенок с антителами к коронавирусу

В Болгарии у женщины, болеющей коронавирусом, родился малыш с антителами к заболеванию. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

В болгарском городе Пазарджик беременная 28-летняя женщина поступила в больницу с высокой температурой, кашлем и общим недомоганием. Вскоре у нее был выявлен коронавирус. После проведения лечения врачи решили провести кесарево сечение, поскольку болезнь мамы негативно влияла на ребенка. Малыш, тем не менее, родился здоровым, а его антигенный тест показал наличие антител к Covid-19.

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