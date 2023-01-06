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В Бобруйском роддоме поздравили мам, родивших 1 января 2023 года

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В Бобруйском роддоме поздравили мам, родивших 1 января 2023 года

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