В Бобруйском районе завершили уборку озимого ячменя, выборочно приступили к пшенице

В Бобруйском районе завершили уборку озимого ячменя, активно убирают рапс и выборочно приступили к озимой пшенице. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал первый заместитель председателя - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома Алексей Журавлев.

"На сегодняшний день все хозяйства района закончили уборку озимого ячменя. Новая для нас культура размещалась на площади 569 га. Урожайность составила более 44 ц/га - хороший показатель. Сейчас активными темпами идет уборка озимого рапса. Он был посеян на 2,6 тыс. га. И сейчас уже убрано 73% к заданию", - рассказал Алексей Журавлев.

Зерновыми и зернобобовыми в районе засеяно более 12,4 тыс. га, на сегодняшний день убрано более 1,3 тыс. га, или 11% от имеющихся площадей. Выборочно приступили к уборке озимой пшеницы. "Тут, конечно, сдерживает погода. Но понемногу начали заходить в поля. В этом году придется приложить больше усилий, чтобы довести зерно до нужных кондиций", - подчеркнул Алексей Журавлев.

В этой уборочной кампании в Бобруйском районе участвуют 50 комбайнов. "Все на ходу и готовы к работам. В обеспечении необходимыми запчастями помощь оказала область. Коллектив механизаторов тоже укомплектован, комбайнеры работают вместе с помощниками. Горюче-смазочные материалы имеются, все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке", - подчеркнул он.

Как отметил Алексей Журавлев, из-за смещения сроков жатвы работы в хозяйствах будут накладываться друг на друга. "Мы понимаем ответственность, которая лежит на нас не только за урожай этого года, но и следующего. Потому уже приступили к пахотным работам под озимый рапс. Обеспеченность удобрениями под эту культуру у нас 100%, потому уже закладываем неплохую основу под урожай 2023 года, - рассказал он. - Настрой у наших аграриев боевой. Все прекрасно понимают, что на нас ответственность за продуктовую безопасность не только нашего района и области, но и всей страны. И от того, как мы соберем и сохраним урожай, будет зависеть многое. Потому что если будет зерно, будет у нас и мясо, и молоко, и достаток".

По словам первого заместителя председателя райисполкома, виды на урожай в этом году лучше, чем в прошлом. "В целом говорить пока рано, потому что уборочная еще набирает обороты в районе, но мы уже видим, что урожай будет лучше. Наша главная задача - провести все работы в срок и согласного технологическим нормам. Конечно, ставим цель превысить показатели прошлого года, - отметил он. - Все замотивированы на высокие результаты. Во время страды важна работа каждого человека на своем месте. И это все понимают. С дисциплиной вопросов не возникает, впереди еще соревнование между комбайнерами и водителями. А это придает еще больше стимула в работе".