В Бобруйском районе завершилась акция «Аднавім лясы разам!»

22 октября последний день двухнедельного марафона помощи лесхозам по восстановлению лесов в рамках акции, инициированной Министерством лесного хозяйства, которая проходит с 8 по 22 октября. В этом году она приурочена к Году исторической памяти.

Специалисты лесного хозяйства, работники Бобруйского райисполкома, Молодежного парламента, созданного при райсовете депутатов, при участии депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимира Гацко и Ирины Рынейской прибыли на делянку Бобруйского лесничества, чтобы продолжить работы по посадке лесных культур, в частности, сеянцев сосны обыкновенной. Присоединилось к лесовосстановительной кампании и молодое поколение — воспитанники Центра дополнительного образования детей и молодежи «Росквіт» г. Бобруйска. После короткого инструктажа по технике безопасности работа закипела. В общей сложности участники акции осуществили посадку молодняка сосны обыкновенной на площади 4,4 га.

«Мы с удовольствием откликнулись на инициативу Министерства лесного хозяйства, — отметил Владимир Гацко. — Символично, что акция проходит в Год исторической памяти. Все мы здесь единомышленники и понимаем, как важно бережно относиться к природе и своей родной земле. Приятно, что вместе с нами, взрослыми, трудятся и дети. Считаю, что такие мероприятия помогают привить любовь к труду, природе и способствуют экологическому воспитанию подрастающего поколения».

Работники лесхоза поблагодарили всех участников акции за проделанную работу.