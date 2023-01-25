В Бобруйском районе запланировано строительство и реконструкция молочно-товарных комплексов

Правительство определило перечень организаций и инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) молочно-товарных комплексов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 января 2023 года №50, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В каждой области будет реализовано по десять инвестиционных проектов. В том числе два проекта в Ивацевичском и три - в Кобринском районах Брестской области, по два - в Полоцком и Поставском районах Витебской области, по два - в Брагинском и Мозырском районах Гомельской области, по два - в Гродненском и Сморгонском районах Гродненской области, по два - в Копыльском и Несвижском районах Минской области, а также два - в Бобруйском, три - в Кировском и четыре - в Могилевском районе.

Персональная ответственность за своевременный ввод в эксплуатацию молочно-товарных комплексов возложена на председателей облисполкомов и руководителей сельскохозяйственных организаций.

Согласно постановлению, открытому акционерному обществу "Белагропромбанк" предложено ежемесячно предоставлять Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству финансов, Министерству экономики, облисполкомам информацию об общей сумме кредитов, предусмотренных договорами, заключенными в целях финансирования инвестиционных проектов, суммах предоставленных кредитов и их возврата (погашения) в отчетном периоде.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.