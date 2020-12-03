В Бобруйском районе задержан хулиган, который сломал забор сельисполкома

В конце октября в Бобруйский РОВД от жителей агрогородка Ленина Бобруйского района поступило сообщение о том, что неизвестные ночью повредили три секции забора, принадлежащего Сычковскому сельисполкому.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Бобруйского РОВД в ноябре установили и задержали 19-летнего безработного местного жителя. Предварительно установлено, что он сломал забор примерно в 2 часа ночи из хулиганских побуждений, разгоряченный спиртными напитками. Его действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за хулиганство.

К сотрудникам Бобруйского РОВД со словами благодарности обратилась председатель Сычковского сельского исполнительного комитета Зинаида Трубочка:

ОИОС УВД и Бобруйский РОВД