В Бобруйском районе во время уборки загорелся трактор

Днем 11 августа бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре трактора возле деревни Воротынь Воротыньского сельсовета Бобруйского района.

По прибытию подразделений МЧС происходило горение трактора и прицепного пресс-подборщика. К тому моменту пламя перебросилось на стерни.

К счастью пожару не дали распространиться. Спасатели ликвидировали горение.

В результате пожара уничтожен трактор и пресс-подборщик. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: если вы стали очевидцем пожара, незамедлительно звоните в МЧС по телефонам 101 и 112.