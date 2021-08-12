В Бобруйском районе во время уборки загорелся трактор
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Днем 11 августа бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре трактора возле деревни Воротынь Воротыньского сельсовета Бобруйского района.
По прибытию подразделений МЧС происходило горение трактора и прицепного пресс-подборщика. К тому моменту пламя перебросилось на стерни.
К счастью пожару не дали распространиться. Спасатели ликвидировали горение.
В результате пожара уничтожен трактор и пресс-подборщик. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: если вы стали очевидцем пожара, незамедлительно звоните в МЧС по телефонам 101 и 112.
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