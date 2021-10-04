В Бобруйском районе в результате наезда на дикое животное травмирован водитель
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3 октября в 19:30 в вблизи деревни Бояры 35-летний житель Осиповичей, двигаясь на автомобиле Toyota Yaris, при опережении попутно двигавшегося транспортного средства, совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть.
Водитель с травмами госпитализирован.
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