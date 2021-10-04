2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

В Бобруйском районе в результате наезда на дикое животное травмирован водитель

162 0

В Бобруйском районе в результате наезда на дикое животное травмирован водитель

3 октября в 19:30 в вблизи деревни Бояры 35-летний житель Осиповичей, двигаясь на автомобиле Toyota Yaris, при опережении попутно двигавшегося транспортного средства, совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Водитель с травмами госпитализирован.

Управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »