В Бобруйском районе в результате наезда на дикое животное травмирован водитель

3 октября в 19:30 в вблизи деревни Бояры 35-летний житель Осиповичей, двигаясь на автомобиле Toyota Yaris, при опережении попутно двигавшегося транспортного средства, совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Водитель с травмами госпитализирован.

Управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома