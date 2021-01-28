В Бобруйском районе спасли тонувшего мужчину

27 января 2021 года в 10.32 в МЧС очевидец сообщил о том, что на озере УКСП «Совхоз им. Ленина» в аг.Ленина тонет человек. По прибытии к месту вызова установлено, что на озере на расстоянии 100 м от берега тонет человек.

Работником МЧС при помощи спасательной веревки, спасательного жилета и спасательной доски из воды спасен гражданин, 1975 года рождения, местный житель. После извлечения из воды мужчина был передан работникам скорой медицинской помощи, госпитализирован в УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им.В.О.Морзона» с диагнозом «гипотермия».

МЧС напоминает: человеку достаточно провести 15 минут в холодной воде, и все может закончиться самым плачевным образом. Потенциальные жертвы - любители подледной рыбалки. Кроме рыбаков, чаще тонут дети.

Напомним основные правила безопасности:

- Знайте, что относительно безопасным является лед толщиной не менее 7 см. Он зеленого или голубовато-зеленого цвета. Кстати, при температуре в 0°С, сохраняющейся на протяжении трех дней, прочность льда снижается на 25%.

- Лед считается непрочным около устья рек и притоков, вблизи бьющих ключей и стоковых вод, а также деревьев, кустов и камыша.

- Не проверяем прочность льда, прыгая на нем или ударяя ногой.

- Правильно экипируемся к зимней рыбалке: берем с собой хотя бы минимальный набор спасательных средств: веревку, палку, доску, спасательный жилет, "кошки" для того, чтобы выбраться .

Нельзя сверлить десять лунок рядышком и скапливаться на льду большими группами.

Обязательно необходимо поговорить с детьми об опасности игр на льду, учим их, как действовать. А самый безопасный вариант, если вообще дети не будут выходить на лёд ни под присмотром взрослых, ни, тем более, одни.