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Фотофакт

В Бобруйском районе спасатели помогли косуле выбраться из полыньи

МЧС 38 0

В Бобруйском районе спасатели помогли косуле выбраться из полыньи

В Бобруйском районе тонула косуля, сообщили в МЧС.

В 13.10 спасателям поступила информация: нужно извлечь косулю из реки Березины около деревни Щатково.

Работники МЧС с помощью спасательной доски и веревки извлекли косулю из полыньи и доставили на берег. Животное для отогрева временно размещено в цехе по производству мебели в деревне Щатково.

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