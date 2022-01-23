В Бобруйском районе спасатели помогли косуле выбраться из полыньи
МЧС 38 0
В Бобруйском районе тонула косуля, сообщили в МЧС.
В 13.10 спасателям поступила информация: нужно извлечь косулю из реки Березины около деревни Щатково.
Работники МЧС с помощью спасательной доски и веревки извлекли косулю из полыньи и доставили на берег. Животное для отогрева временно размещено в цехе по производству мебели в деревне Щатково.
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