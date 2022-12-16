В Бобруйском районе сотрудники МЧС вытащили из сугроба машину, в которой находился инвалид. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сегодня житель Бобруйска в 11.36 позвонил в службу МЧС и попросил помощи в буксировке автомобиля.

Как оказалось, 45-летний мужчина вез из поликлиники 78-летнюю пенсионерку. Женщина - инвалид с проблемой опорно-двигательной системы и самостоятельно передвигаться не может. Автомобиль застрял в снегу возле деревни Кончаны в Бобруйском районе. На помощь в сложной ситуации поспешили спасатели Бобруйского ГРОЧС. Они отбуксировали автомобиль на трассу, после чего граждане продолжили движение к месту проживания.

Сотрудники МЧС советуют в условиях сильного снегопада воздержаться от поездок на личном автотранспорте, при передвижении пешком нужно держаться подальше от деревьев, шатких строений и домов с неустойчивой кровлей.