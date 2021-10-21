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Происшествия

В Бобруйском районе сбили женщину, внезапно вышедшую на проезжую часть

belta.by 80 0

В Бобруйском районе сбили женщину, внезапно вышедшую на проезжую часть

В Бобруйском районе погибла пенсионерка, которая внезапно вышла на проезжую часть. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 октября около 21.20 на 262-м км автодороги граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи. Наезд на 64-летнюю жительницу Бобруйского района совершил 32-летний житель Гродненской области, который управлял автомобилем Mercedes-Benz Sprinter. Женщина внезапно вышла на проезжую часть. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

В ГАИ сообщили, что на момент ДТП пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

belta.by

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