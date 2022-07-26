В Бобруйском районе пьяная женщина на восьмом месяце беременности села за руль мотоблока. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Внимание сотрудников ГАИ в одной из деревень Бобруйского района 23 июля около 22.00 привлек мотоблок. Когда сотрудники ГАИ остановили транспортное средство, оказалось, что за рулем была нетрезвая женщина, находящаяся на восьмом месяце беременности.

По ее словам, она ехала домой с рыбалки, где выпила 2 литра пива. Освидетельствование показало 1,5 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Теперь женщине грозит большой штраф и лишение водительских прав на 5 лет.