В Бобруйском районе прошел туристский слет «Лето-2022»

Ежегодный туристский слет среди работающей молодежи района, стартовавший 19 августа в урочище Белый Берег, собрал под своими знаменами самых преданных и азартных приверженцев здорового и активного отдыха. В этом году он приурочен к Году исторической памяти.

На торжественном открытии присутствовали почетные гости: председатель Бобруйского райсовета депутатов Геворг Мелконян, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского райисполкома Дмитрий Верёвкин, начальник отдела по образованию Олеся Стельмак, председатель Бобруйского районного объединения профсоюзов Виталий Сидюк, председатель Бобруйской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Надежда Дудаль и др.

В турслете принимают участие 10 команд: ОО «БНБК-Агро», СПК «Гигант», отделов по образованию и идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, ОАО «ПМК-84 Водстрой», ГЛХУ «Бобруйский лесхоз», Учреждение «Бобруйский районный ЦСОН», ГУО «Химовский УПК д/с-СШ», УО «Каменская государственная вспомогательная школа-интернат», филиал «Воротынь» ОАО «БЗТДиА».

По итогам туристского слета в общекомандном зачете места распределились следующим образом: 1-е место завоевала команда отдела по образованию райисполкома, 2-е — ОАО «ПМК-84 Водстрой» и 3-е место — СПК «Гигант».

Бобруйский районный исполнительный комитет