В Бобруйском районе прошел сельский сход

В деревне Осово Бобруйского района состоялся сельский сход с местными жителями. Гостями населенного пункта стали спасатели Бобруйщины.

Про актуальность соблюдения правил пожарной безопасности в быту рассказал заместитель начальника Бобруйского ГРОЧС Олег Борсуков. Он напомнил, что по-прежнему среди причин пожаров лидируют такие как неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования. Олег Петрович рассказал, что подготовительные работы к отопительному сезону необходимо проводить заранее: прочистить и оштукатурить дымоход, устранить трещины, прибить к полу металлический лист. Сейчас остается только правильно топить печку – не перекаливать, не оставлять без присмотра, не доверять топку детям.

Гражданам показали фильм «Как согреться, чтобы не загореться». А после беседу поддержал инспектор Евгений Товстик. Он напомнил, что к пожару может привести и оставленная без присмотра еда на плите или детская шалость с огнем. Спасатель дал ценные советы по безопасности, а также напомнил – много полезного можно найти в мобильном приложении «Помощь рядом» и подсказал, как его скачать себе на гаджет и как им пользоваться.

Не осталась без внимания тема неосторожного обращения с огнем при курении. Ведь по всей стране идет акция «Не прожигай свою жизнь», а актуальность проблемы неоспорима в любую пору года. Бобруйские спасатели напомнили жителям деревни про то, как уберечь жизнь и имущество и не допустить «сигаретных пожаров». В завершении встречи присутствующим показали фильм «Жертвы пагубной привычки» и раздали листовки с полезными советами по безопасности дома.

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