В Бобруйском районе проходит акция «День безопасности. Внимание всем!»

На Бобруйщине продолжается второй этап Республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!».

Очередное широкомасштабное мероприятие «Скарбонка бяспекi» прошло в Турковском сельском клубе Бобруйского района. Инспекторы сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС организовали в фойе клуба тематические площадки. Призыв местного населения через громкоговорящее устройство обвенчалось успехом: на мероприятие пришли люди самых разных поколений. Так, школьники вместе с членами БМООСП и Тушилкиным могли повторить правила безопасности через игры «Крестики-нолики», «Пятнашки», «Эвакуация», «Действия при пожаре», «Опасности в квартире». Для лиц постарше пропагандисты также подготовили профилактические площадки, на которых можно было вспомнить, чем тушить горящее масло на сковороде, как определить неисправную печь, узнать о причинах пожаров и правилах пользования электроприборами в быту. Также каждый желающий мог убедиться, что установить АПИ не так уж и сложно.

Продолжилось мероприятие на свежем воздухе. Там присутствующим рассказали о работе порошкового огнетушителя и даже попробовали потушить небольшое пламя. После инспекторы МЧС прошлись по населенному пункту и раздали в почтовые ящики памятки и листовки.