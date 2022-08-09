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Профилактика

В Бобруйском районе продолжаются профилактические рейды

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В Бобруйском районе продолжаются профилактические рейды

В Бобруйском районе продолжаются профилактические рейды по соблюдению правил пожарной безопасности при проведении уборки урожая.

Работники МЧС напоминают труженикам на полях о важности соблюдения правил. Ведь к возгоранию может привести даже малейшая искра. Тем более в жаркую летнюю погоду.

Также инспекторы рассказывают о том, как в случае пожара использовать порошковый огнетушитель, проверяют наличие на технике  первичных средств пожаротушения и напоминают о действиях в случае пожара.

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