В Бобруйском районе продолжаются профилактические рейды по соблюдению правил пожарной безопасности при проведении уборки урожая.

Работники МЧС напоминают труженикам на полях о важности соблюдения правил. Ведь к возгоранию может привести даже малейшая искра. Тем более в жаркую летнюю погоду.

Также инспекторы рассказывают о том, как в случае пожара использовать порошковый огнетушитель, проверяют наличие на технике первичных средств пожаротушения и напоминают о действиях в случае пожара.