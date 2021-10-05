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Происшествия

В Бобруйском районе полуторагодовалый ребенок отравился растворителем

belta.by 80 0

В Бобруйском районе полуторагодовалый ребенок отравился растворителем

В Бобруйском районе полуторагодовалый ребенок отравился растворителем. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По предварительной информации, 4 октября около 17.00 ребенок находился с родителями на строящейся даче. Пока взрослые обсуждали со строителями проведение ремонтных работ, малыш играл. Через некоторое время он начал кашлять, и мать увидела в его руках бутылку с растворителем. Поняв, что произошло, женщина приняла все меры, чтобы минимизировать последствия химического отравления, и вызвала скорую помощь. Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертных исследований, опрошены очевидцы.

По данному факту Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

belta.by

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